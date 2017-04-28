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الجمعة 28 ابريل 2017 03:36 مساءً
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بابا الفاتيكان يصل إلى «الأزهر»
البابا فرنسيس - بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يصل إلى «الأزهر»

الجمعة، 28 ابريل 2017 03:36 م

وصل بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، إلى مشيخة الأزهر، منذ قليل، على هامش زيارته التاريحية، إلى مصر، والتي تستغرق يومين.

ويحضر بابا الفاتيكان، الجلسة الختامية، لمؤتمر الأزهر العالمي للسلام، حيث يلقي كلمة عن التسامح بين الأديان.

ويلتقي البابا فرنسيس، بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم.

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