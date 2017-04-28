وصل بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، إلى مشيخة الأزهر، منذ قليل، على هامش زيارته التاريحية، إلى مصر، والتي تستغرق يومين.

ويحضر بابا الفاتيكان، الجلسة الختامية، لمؤتمر الأزهر العالمي للسلام، حيث يلقي كلمة عن التسامح بين الأديان.

ويلتقي البابا فرنسيس، بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم.