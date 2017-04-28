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الجمعة 28 ابريل 2017 03:37 مساءً
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«شوبير» عن زيارة بابا الفاتيكان للقاهرة: «صفعة قوية للإرهاب»
احمد شوبير

«شوبير» عن زيارة بابا الفاتيكان للقاهرة: «صفعة قوية للإرهاب»

الجمعة، 28 ابريل 2017 03:36 م
كتب - محمد السباخي

رحب الإعلامي أحمد شوبير، بزيارة البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان للقاهرة، مشيرا إلى إن هذه الزيارة تأتي في ظل فترة صعبة تعيشها مصر، ووصفها بالتاريخية.

وكتب “شوبير” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: ” في زيارة تاريخية لأرض السلام .. مرحباً بك في مصر .. صفعة قوية للإرهاب و دعم للسياحة .. ورسالة للعالم بأمن وأمان مصر”.

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