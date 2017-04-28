رحب الإعلامي أحمد شوبير، بزيارة البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان للقاهرة، مشيرا إلى إن هذه الزيارة تأتي في ظل فترة صعبة تعيشها مصر، ووصفها بالتاريخية.

وكتب “شوبير” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: ” في زيارة تاريخية لأرض السلام .. مرحباً بك في مصر .. صفعة قوية للإرهاب و دعم للسياحة .. ورسالة للعالم بأمن وأمان مصر”.