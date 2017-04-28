أصدرت محكمة سويسرية حكما جديدا يلزم شركات غاز مصرية بدفع غرامة قدرها 2 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيلية بسبب الإخلال بتعاقدات سابقة، وهي الخطوة التي وصفتها موقع بلومبرج الاقتصادي بأنها قد تُعقد مساعي الدولتين نحو اتفاقات غاز مستقبلية.

وقالت المحكمة الفيدرالية السويسرية اليوم إن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز، يتحملان المسئولية عن الضرر الذي وقع بسبب الهجمات المتكررة ضد خطوط ضخ الغاز عبر صحراء سيناء، والذي يزود شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وكانت الشركتين المصريتين قد طعنتا على حكم سابق يغرمهما بمبلغ قيمته 1.73 مليار دولار.وقال موقع بلومبرج إن إسرائيل تسعى لتصدير الغاز حاليًا لجيرانها، لكن الحكومة المصرية جمدت المحادثات بعد الحكم السابق، وأكدت أن التعاقد الجديد سيشمل تسوية للقضايا العالقة.

ويرى الشركاء في حقل غاز حقل ليفياثان، أكبر الحقول الإسرائيلية، أن مصر سوق مستقبلي للتصدير.وتعرض خط الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، لتفجيرات عديدة بواسطة مجهولين.