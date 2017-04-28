وصفت النائبة البرلمانية أليزابيث عبد المسيح، البابا فرنسيس “بابا الفاتيكان” بأنه “رسول السلام في العالم وحامل رسالة المسيح”، مشيرة إلى أن اصراره القدوم لمصر عقب الحادثتين الإرهابيتين التي استهدفتا كنيستين في طنطا والإسكندرية رسالة مفادها “ان الإرهاب لم يهز صورة مصر أمام العالم”.

وتوقعت عبد المسيح من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن يكون لقاء الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبابا الفاتيكان “لقاء مثمر”، مؤكدة أن الطرفان يمثلان “رمانة الميزان” في العالم في مجال مواجهة الإرهاب.

وأعلنت أن المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية عليها تعويل كبير لمحاربة الإرهاب فكريا، موضحة أن رسالة القائد الديني بمثابة كتاب مقدس لأنصاره ومستمعيه في الدول الشرقية.

وكان البابا فرنسيس قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الأحد للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية في تاريخ زيارات “باباوات الفاتيكان” إلى مصر ، حيث زار البابا يوحنا بولس الثاني مصر في فبراير 2000.