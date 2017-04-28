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الجمعة 28 ابريل 2017 03:30 مساءً
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مجلس الدولة يرد على «السلطة القضائية» غداً
مجلس الدولة

مجلس الدولة يرد على «السلطة القضائية» غداً

الجمعة، 28 ابريل 2017 03:30 م

أكد مصدر قضائى بمجلس الدولة، أن رئيس النادي سيلتقى بأعضاء المجلس الخاص وقضاة المجلس، غدا السبت، لبحث آخر التطورات بشأن قانون السلطة القضائية، بعد الموافقة عليه من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف المصدر أنه يسود أعضاء المجلس غضب عارم بعد الموافقة على التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون السلطة القضائية.

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