أكد مصدر قضائى بمجلس الدولة، أن رئيس النادي سيلتقى بأعضاء المجلس الخاص وقضاة المجلس، غدا السبت، لبحث آخر التطورات بشأن قانون السلطة القضائية، بعد الموافقة عليه من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف المصدر أنه يسود أعضاء المجلس غضب عارم بعد الموافقة على التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون السلطة القضائية.