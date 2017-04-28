سموحة يهاجم ميدو ويصفة بـ"ضعيف المعلومات"الجمعة، 28 ابريل 2017 03:27 م
أصدر نادى سموحة بياناً، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، يدين فيه الأحداث التى شهدتها مباراة فريقه أمام وادى دجلة فى الجولة السادسة والعشرين للدورى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.
وكان تراشق بالألفاظ حدث بين أحمد حسام ميدو المدير الفنى لوادى دجلة، ومؤمن سليمان المدير الفنى لسموحة، عقب المباراة خلال التصريحات التليفزيونية.
وجاء نص البيان كالتالى، “يبدو أن سكوت إدارة نادى سموحة الكبير على تصرفات وتصريحات البعض ضد النادى والعاملين به قد أساء بعض الصغار المتواجدين فى الوسط الرياضى تقديره، واعتقدوا أن مجلس الإدارة وعلى رأسه المهندس محمد فرج عامر أحد أعلام الصناعة المصرية والرئيس الأفضل بين الأندية المصرية فى الوقت الحالى بشهادة العديد من الاستفتاءات السنوية وأعضاء مجلس الإدارة، ومن خلفهم أعضاء النادى الذين يتجاوز عددهم 300 ألف عضو تستمر طويلا، وأن صبرهم لن ينفد تجاه التصرفات الصبيانية من البعض الذين لعبت بعقولهم أضواء الشهرة والمال”.
وأضاف بيان سموحة، “ومساء الخميس فوجئ النادى ممثلا فى جهازه الفنى بقيادة المدير الفنى المحترم مؤمن سليمان بتصرفات أقل ما توصف به أنها خرقاء ولا تليق بالوسط الرياضى الكروى فى مصر فى توجيه سباب وشتائم نأسف لها من جانب ميدو المدير الفنى لوادى دجلة، بل تعدى هذا بالتلفظ بألفاظ نابية تجاه نادى سموحة والمؤسسة الرياضية الكبرى، ثم واصل مسلسل الإسفاف لبعض التعليقات غير المسئولة والتى لا ندرى ما هى المؤثرات التى دفعته لمثل هذه التصريحات التى أساء فيها لمديرنا الفنى ونادى سموحة”
وتابع البيان، “ونادى سموحة الذى يشرفه تواجد مدير فنى متميز وشاب نجح فى فرض اسمه بين كبار مدربى الكرة المصرية من خلال عمله الدؤوب وجهده على أرض الملعب، وليس من خلال التنظير واستديوهات التحليل، ولذا كان المدير الفنى لوادى دجلة لا يعلم قدره، فيبدو أن معلوماته الكروية ضعيفة لأنه لا يعرف المدير الفنى الذى حقق آخر لقب لكأس مصر مع ناد عظيم مثل الزمالك، ويؤكد أن علاقته بنادى وادى دجلة رائعة، ويطالب مجلس إدارة النادى بضرورة كبح جماح مديره الفنى ليعلم قيمة من يتحدث عنه ولا يسىء بهذه التصرفات للعلاقة بين الناديين، وأيضاً لا يعلم أن مباراة كرة القدم هى بداية للتنافس الرياضى وليس لمثل هذه الترهات”.
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