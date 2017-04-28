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هاشتاج "#بابا_الفاتيكان" يتصدر "تويتر" ترحيبا بزيارته لمصر
البابا فرنسيس - بابا الفاتيكان

هاشتاج "#بابا_الفاتيكان" يتصدر "تويتر" ترحيبا بزيارته لمصر

الجمعة، 28 ابريل 2017 03:27 م
كتب: محمد السباخي

تصدر هاشتاج “#بابا الفاتيكان” موقع التغريدات القصيرة “تويتر” وذلك ترحيبا بزياة البابا فرانسيس التاريخية للقاهرة والتي تستغرق ثلاثة أيام.

وكتب المغردون تعليقات ترحيبا بالبابا بالزيارة التاريخية للبابا فرانسيس للقاهرة، مؤكدين أن تأتي في توقيت حساس في ظل العمليات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد في الآونة الأخيرة، مؤكدين أن هذه الزيارة بمثابة صفعة قوية للإرهاب.

ووصل البابا فرانسيس إلى القاهرة اليوم، وأعد له الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبالا رسميا بقصر الاتحادية.

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