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شاهد.. ماذا فعلت وزيرة الهجرة أثناء مصافحة بابا الفاتيكان؟
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة‎

شاهد.. ماذا فعلت وزيرة الهجرة أثناء مصافحة بابا الفاتيكان؟

الجمعة، 28 ابريل 2017 03:16 م

قامت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بالانحناء لبابا الفاتيكان البابا فرنسيس الأول، أثناء مصافحته بالقصر الجمهوري.

يذكر أن البابا فرنسيس الأول، وصل ظهر اليوم مطار القاهرة، وأجريت له مراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



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