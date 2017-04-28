البرلمان الألماني يوافق على اتفاقية للتعاون الأمني مع مصر

وقالت وسائل إعلام إن ألمانيا أعطت الضوء الأخضر لاتفاقية تقضي بالتعاون الوثيق مع مصر في الملف الأمني ومكافحة الإرهاب.

وأشارت الوسائل إلى أن الاتفاق الموقع في يوليو الماضي يسمح للدولتين بتبادل الخبرات والمعلومات والمساعدة في مكافحة الإرهاب والجرائم الاخرى مثل تهريب المخدرات وغسيل الاموال، كما يسمح أيضا بإجراء عمليات مشتركة.

وقال المكتب الصحفي بالبرلمان الألماني صباح اليوم، الجمعة، أن هذا الاتفاق تم تمريره في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.