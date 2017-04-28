استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الجمعة، بعد ارتفاع شهدته العملة الأوروبية منذ بداية الأسبوع الجارى وحتى تعاملات أمس الأول الأربعاء، قبل أن تتراجع أمس الخميس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن، سجل سعر اليورو 19.56 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

وسجل أعلى سعر لليورو اليوم فى بنك أبو ظبى الإسلامى، بالغا 19.69 للشراء، 19.84 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر لشراء اليورو الأوروبى ببنك البركة، بالغا 19.44 جنيه، والذى سجل به سعر البيع، 20.07 جنيه كأعلى سعر لبيع العملة الأوروبية فى البنوك اليوم.

