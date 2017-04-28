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بدء مباحثات السيسي وبابا الفاتيكان
الرئيس عبدالفتاح السيسي وبابا الفاتيكان

بدء مباحثات السيسي وبابا الفاتيكان

الجمعة، 28 ابريل 2017 02:55 م

بدأ منذ قليل، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، لبحث أزمات الشرق الأوسط وكيفية تحقيق السلام والتعايش المشترك بين مختلف الطوائف، وكذلك محاربة التطرف الديني بالكلمة والموعظة، والسعى لجعل الدين حلا للمشكلات العالقة، وليس سببا لإثارة المشكلات والكراهية والارهاب.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة حيث عزفت الموسيقى سلام الكرسي الرسولي وسلام جمهورية مصر العربية.

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