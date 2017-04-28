بدأ منذ قليل، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، لبحث أزمات الشرق الأوسط وكيفية تحقيق السلام والتعايش المشترك بين مختلف الطوائف، وكذلك محاربة التطرف الديني بالكلمة والموعظة، والسعى لجعل الدين حلا للمشكلات العالقة، وليس سببا لإثارة المشكلات والكراهية والارهاب.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة حيث عزفت الموسيقى سلام الكرسي الرسولي وسلام جمهورية مصر العربية.