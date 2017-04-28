أكد بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، أن زيارته إلى مصر؛ هي “رحلة وحدة وإخوة”،

وقال البابا، في تصريحات للصحفيين المرافقين له بالطائرة التي نقلته إلى القاهرة، إن “هناك انتظارات خاصة من هذه الزيارة، لأن الدعوة جاءت من الرئيس المصري، ومن بطريرك الأقباط الكاثوليك، ومن إمام الأزهر الأكبر”.

وكان البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، قد وصل لمطار القاهرة منذ قليل في زيارة تاريخية للقاهرة تستمر لمدة يومين يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان فى استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء .

ويقوم البابا فرانسيس خلال زيارته بالمشاركة فى احتفالية يلقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا فرانسيس كلمة أمام الحضور.