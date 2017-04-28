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الجمعة 28 ابريل 2017 03:39 مساءً
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بالصور والفيديوهات.. «الدفاع» تعلن عن استعدادات تأمين زيارة «بابا الفاتيكان»
الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا فرنسيس
الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا فرنسيس

بالصور والفيديوهات.. «الدفاع» تعلن عن استعدادات تأمين زيارة «بابا الفاتيكان»

الجمعة، 28 ابريل 2017 03:24 م
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نشرت صفحة “وزارة الدفاع المصرية” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” مقطع فيديو لاستعدادات القوات المسلحة لتأمين زيارة البابا فرنسيس “بابا الفاتيكان” والوفد المرافق له.
وأشار مقطع الفيديو أن القوات المسلحة تؤمن الزيارة بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وكان البابا فرنسيس قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الأحد للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية.
وتعد هذه الزيارة هي الثانية في تاريخ زيارات “باباوات الفاتيكان” إلى مصر ، حيث زار البابا يوحنا بولس الثاني مصر في فبراير 2000.
كما نشر الموقع الإلكتروني للوزارة صور للقوات التي ستؤمن الزيارة.

استعدادات تأمين زيارة بابا الفاتيكان

استعدادات تأمين زيارة بابا الفاتيكان

استعدادات تأمين زيارة بابا الفاتيكان

استعدادات تأمين زيارة بابا الفاتيكان

استعدادات تأمين زيارة بابا الفاتيكان

استعدادات تأمين زيارة بابا الفاتيكان

استعدادات تأمين زيارة بابا الفاتيكان

استعدادات تأمين زيارة بابا الفاتيكان

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