السيسي: لا يستطيع أحد عرقلة مسيرة التنمية بمصرالجمعة، 28 ابريل 2017 02:43 م
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي المنطقة الواقعة بين العين السخنة والزعفرانة بجبل الجلالة.
وتحدث السيسي مع المقاولين والعاملين بتلك المشروعات، وأشاد بما يبذلونه من جهد في سبيل إنجاز هذه المشروعات التنموية وفقًا للبرامج الزمنية المحددة وطبقًا لأعلي معايير الجودة، خاصةً في ضوء ما ستساهم به في تحقيق التنمية الشاملة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة توفر حياة كريمة لساكنيها.
وأكد السيسي أن مسيرة مصر للتنمية لن يستطيع أحد أن يوقفها أو يعرقلها، وذلك بفضل إرادة وعزيمة المصريين الراسخة.
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