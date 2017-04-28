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بالفيديو.. تقرير تلفزيوني عن حياة «بابا الفاتيكان»
البابا فرانسيس - بابا الفاتيكان
البابا فرانسيس - بابا الفاتيكان

بالفيديو.. تقرير تلفزيوني عن حياة «بابا الفاتيكان»

الجمعة، 28 ابريل 2017 02:40 م
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نشرت إدارة برنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد” تقريرا تلفزيونيا اليوم الجمعة حول تاريخ البابا فرنسيس “بابا الفاتيكان”.
وكان البابا فرنسيس قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الجمعة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية.
وتعد هذه الزيارة هي الثانية في تاريخ زيارات “باباوات الفاتيكان” إلى مصر ، حيث زار البابا يوحنا بولس الثاني مصر في فبراير 2000.

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