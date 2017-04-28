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تعلمي طريقة عمل ساندوتش الأيس كريم
ايس كريم

تعلمي طريقة عمل ساندوتش الأيس كريم

الجمعة، 28 ابريل 2017 03:48 م

المقادير

كوب زبدة
كوب كاكاو خام غير محلى
5 بيضات
2 كوب سكر
كوب دقيق
رشة ملح ملعقة
قهوة سريعة الذوبان
فانيليا
الحشوة
2 كيلو ايس كريم فانيلا ايس كريم كراميل تشوكليت شيبس فرماسيل

طريقة التحضير
وفقا للشيف سالي فؤاد
* ذوبي الزبدة ثم ضفي السكر عليها وقلبيهم جيدا ثم ضيفي البيض تدريجيا
* ثم ضيفي القهوة سريعة الذوبان ثم الكاكاو و رشة ملح وفانيلا
* قلبيهم جيدا ثم ضيفي الدقيق
* ادهني قالب الفرن بالزيت ثم ضعي الخليط وادخليه الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة
* ثم اتركيه ليبرد قليلا وزينيه بالايس كريم والشوكلت شيبس والفراماسيل حسب الرغبة

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