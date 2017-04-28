وصل بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، منذ قليل، إلى قصر الاتحادية الرئاسي، حيث كان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستقبل السيسي، بابا الفاتيكان، فور نزوله من سيارته التي نقلته من المطار إلى القصر.

وعزف النشيد الوطني للدولتين، أعقبها سلام بابا الفاتيكان، على عدد كبير من الوزراء الذين شاركوا في استقباله، بقصر الاتحادية.

وبدأ بابا الفاتيكان، زيارة رسمية إلى مصر، اليوم الجمعة، تستغرق يومين، يلتقي خلالها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية تواضروس الثاني.