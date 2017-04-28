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الأطفال يستقبلون بابا الفاتيكان بالورود في مطار القاهرة
بابا الفاتيكان

الأطفال يستقبلون بابا الفاتيكان بالورود في مطار القاهرة

الجمعة، 28 ابريل 2017 02:41 م
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استقبل عدد من الأطفال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم “الجمعة”،في مطار القاهرة الدولي حاملين الورود،تقديرًا منهم عن الترحيب والمودة.

وقد وصل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلي القاهرة منذ قليل،في زيارة تاريخية تمتد لمدة يومين.

ويتضمن برنامج زيارة البابا فرانسيس لمصر،المشاركة فى عدة فعاليات تشمل إقامة استقبال رسمى بمطار القاهرة والتوجه لمقر الرئاسة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي،وزيارة الدكتور “أحمد الطيب” بمقر مشيخة الأزهر ثم المشاركة فى فعاليات المؤتمر العالمى للسلام، لإلقاء كلمته والاستماع إلى كلمة شيخ الأزهر وبعد ذلك يتوجه البابا إلى مقابلة كافة السلطات المدنية، ويستمع إلى كلمة الرئيس السيسي ويلقى كلمته، ثم يتوجه البابا فرانسيس للقاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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