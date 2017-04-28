قام الرئيس المصري غبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، بجولة تفقدية، لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وعلى رأسها قاعة المؤتمرات.

وتوجه الرئيس السيسي، عقب ذلك، إلى جبل الجلالة، بالمنطقة الواقعة بين العين السخنة والزعفرانة.

وتفقد السيسي، الموقف التنفيذي للعمل الجاري بمدينة الجلالة، والطريق المؤدي لها، بالإضافة إلى مدينة المستقبل.