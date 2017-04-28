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بالفيديو.. آمنة نصير: بابا الفاتيكان في حضن دولة تحب خلق الله
امنة نصير

بالفيديو.. آمنة نصير: بابا الفاتيكان في حضن دولة تحب خلق الله

الجمعة، 28 ابريل 2017 02:20 م
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قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة الإسلامية: إنها سعيدة بزيارة بابا الفاتيكان لمصر، مشيرة إلى أن مصر تحب الإنسان، والإسلام يأمر المسلمين في كل مكان أن يكونوا على خط التعارف بيننا وبين البشرية، حيث إن الآيات القرآنية أمرتنا أن نتعارف ونتقارب ونتوافق.

وأكدت، في مداخلة هاتفية لفضائية “أون لايف”، اليوم الجمعة، أن مصر ترحب بالبابا فرانسيس بابا الفاتيكان وجميع المصريين يرحبون بكل الأشخاص في أرض الكنانة، مشيرة إلى أن السيد المسيح بارك شعب مصر، وأوصى بها سيدنا محمد، موضحة “أن بابا الفاتيكان سيكون في حضن دولة تحب خلق الله ونتواصل معه بكل الحب والمودة والتقارب”.



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