وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بالالتزام بما ورد بمواعيد الدراسة والامتحانات المحددة بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 2016/ 2017، والتشديد على عدم عقد أي امتحانات، غدًا السبت، وبصفة خاصة بالمدارس الكاثوليكية.

وجاءت تلك التعليمات انطلاقًا من حرص الوزارة على مشاركة الطلاب والمعلمين المسيحيين فى الاحتفاء والترحيب بالبابا فرنسيس بابا الفاتيكان خلال زيارته مصر، اليوم الجمعة.