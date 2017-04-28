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«التعليم» تمنع عقد أي امتحانات تزامناً مع زيارة بابا الفاتيكان
طارق شوقي وزير التربية والتعليم ‎

«التعليم» تمنع عقد أي امتحانات تزامناً مع زيارة بابا الفاتيكان

الجمعة، 28 ابريل 2017 02:21 م

وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بالالتزام بما ورد بمواعيد الدراسة والامتحانات المحددة بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 2016/ 2017، والتشديد على عدم عقد أي امتحانات، غدًا السبت، وبصفة خاصة بالمدارس الكاثوليكية.

وجاءت تلك التعليمات انطلاقًا من حرص الوزارة على مشاركة الطلاب والمعلمين المسيحيين فى الاحتفاء والترحيب بالبابا فرنسيس بابا الفاتيكان خلال زيارته مصر، اليوم الجمعة.

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