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مطالب بحظر استخدام قنابل "الزرنيخ" بعد مقتل كلب لابرادور
كلب

مطالب بحظر استخدام قنابل "الزرنيخ" بعد مقتل كلب لابرادور

الجمعة، 28 ابريل 2017 02:27 م
وكالات

قتلت قنابل “الزرنيخ” (السيانيد)، التي تعد من الأسلحة التي تستخدمها الحكومة الأمريكية لتسميم الحيوانات البرية المفترسة، كلباً أليفاً من نوع “لابرادور” في ولاية ايداهو؛ مما أثار دعوات جديدة لحظر استخدام تلك القنابل.

خرج كانيون مانسفيلد، البالغ من العمر 14 عاماً، ليتنزه مع كلب الأسرة في المراعي العامة، إلا أن القنبلة انفجرت فجأة؛ مما أفقده توازنه وانبعثت منها مادة كالمسحوق، دخلت بعض من حبيباتها في عينيه، فأسرع بتنظيفها بالثلج الرطب، ولكن الجزء الأكبر من القنبلة انفجر في اتجاه وجه الكلب “كيسى”، وفي غضون لحظات كان الكلب يعاني من التشنجات، وخروج رغوة حمراء من فمه.. وبعد ثواني أصدر الكلب اللابرادو أصواتاً من حلقه، ثم مات على الفور من السم.

وعلى الرغم من أن هذه الأسلحة مثل قنابل إم -44 إس (قنابل السيانيد)، شيء قبيح إلا أنها مهمة، لكن يجب أن يخضع استخدامها لإشراف كبير ودقيق، ولا ينبغي استخدامها بالقرب من أماكن الترفيه والاستجمام التي يرتادها السكان.

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