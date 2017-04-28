فى بداية 2017
تباطؤ حاد للإقتصاد البريطانىالجمعة، 28 ابريل 2017 02:10 م
تباطأ الاقتصاد البريطانى تباطؤ حاد فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 فى ظل تضرر متاجر التجزئة والشركات الأخرى المعتمدة على الإنفاق الاستهلاكى من جراء ارتفاع التضخم الذى تفاقم بعد التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبى العام الماضى.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم، الجمعة، أن الناتج المحلى الإجمالى تباطأ إلى أدنى مستوياته فى عام عند 0.3 % من 0.7 % فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017.، كانت توقعات المحللين فى استطلاع أجرته رويترز لنمو نسبته 0.4 %.
ومع اتجاه بريطانيا إلى انتخابات مبكرة فى الثامن من يونيو دعت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماى لتقوية تفويضها قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 2019 فمن المرجح أن تزيد الأرقام بواعث القلق من تلاشى النمو القوى المحقق العام الماضى.
نما اقتصاد بريطانيا 1.8% العام الماضى وهو ما كان إلى جانب النمو الألمانى أسرع معدل بين الدول الصناعية السبع الكبرى وقد جاء رغم توقعات واسعة النطاق لحدوث ركود اقتصادى بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبى.
لكن الاستفتاء أفضى إلى تراجع كبير فى قيمة الجنيه الاسترلينى وهو ما بدأ يرفع التضخم وينال من الدخل المتاح للإنفاق.
وقال مكتب الإحصاءات أن النمو السنوى زاد إلى 2.1 % من 1.9 % فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016، وهذا أقوى معدل منذ الربع الثانى من 2015 لكنه أضعف بقليل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 2.2 %.
يتوقع بنك إنجلترا المركزى وصندوق النقد الدولى نموا بنسبة 2% هذا العام ثم تباطؤا متواضعا فى 2018 فى حين يتوقع معظم الاقتصاديين المستقلين نموا أضعف هذا العام.
ونما قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطانى 0.3 % فى الربع الأول وهى أضعف وتيرة فى عامين وبعد نمو نسبته 0.8 % فى أواخر 2016 حسبما ذكر مكتب الإحصاءات، وزاد الناتج الصناعى 0.3 % فى حين نما قطاع الإنشاءات 0.2 %.
لا تشمل الأرقام الأولية للناتج المحلى الإجمالى البريطانى تفاصيل بنود الإنفاق وهى شديدة الاعتماد على بيانات تقديرية.
-
بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية «حادة»
قال وحيد سعودي، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الوقت الحالي يعتبر النصف الأول من فصل الربيع والذي يُعرف عنه بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ...Fri, 28 Apr 2017 08:25:52 GMT
-
الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT
-
تعرف على شروط البدري لبقاء متعب وغالي في الأهلي
علق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى موقف الثنائى حسام غالى وعماد متعب، سواء بالبقاء مع الفريق وتفعيل عقود تجديدهما لموسم إضافى، أو رحيلهما عن الفريق بعد ...Fri, 28 Apr 2017 08:47:26 GMT
-
البترول: توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة بمدينتى الدلنجات وأبوالمطامير
أعلنت وزارة البترول اليوم ، أن القطاع نجح في إطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة بمدينتى الدلنجات وأبوالمطامير بمحافظة البحيرة، بخلاف مناطق ومدن شبراخيت وزاوية غزال ...Fri, 28 Apr 2017 08:30:34 GMT
-
الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة
يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة ...Fri, 28 Apr 2017 07:56:23 GMT
-
مزج هذه الأطعمة سوياً يعرضك لأضرار صحية
يعتقد كثيرون أن مزج الأطعمة المختلفة مع بعضها البعض يحقق تنوعاً في العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وأنه أمر لا ضرر فيه، بل تقوم عليه عديد من الأنظمة الغذائية ...Thu, 27 Apr 2017 18:49:02 GMT
-
الخارجية ترد على تقييم برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر ...
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT
-
محمود علاء يوقع للأهلي.. ودجلة يبارك الـ 4 مواسم
حصل نادي الأهلي على توقيع محمود علاء مدافع وادي دجلة للانضمام للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم بداية من الانتقالات الصيفية المقبلة. ووافق وادي دجلة على انتقال محمود علاء ...Fri, 28 Apr 2017 09:23:21 GMT
-
هاني شاكر: أهالي سيناء يستحقون الدعم والمساعدة
أكد المطرب هاني شاكر أن سيناء وسكانها يستحقون لحظات من السعادة، وسط ما يواجهونه من عمليات إرهابية، وذلك تعليقاً على الحفل المقرر أن يحييه مع المطربة ريهام ...Thu, 27 Apr 2017 08:46:23 GMT