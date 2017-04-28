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زوجان يقاضيان "فيس بوك" لمعرفة أسباب مقتل ابنتهما
الادعاء الهولندي - الفيس بوك

زوجان يقاضيان "فيس بوك" لمعرفة أسباب مقتل ابنتهما

الجمعة، 28 ابريل 2017 02:14 م

شرع والدان ألمانيان بمقاضاة موقع “فيس بوك” الشهير أمام المحكمة العليا في البلاد، في مسعى منهما للوصول إلى حساب ابنتها التي توفيت قبل 5 أعوام.

ولاقت الفتاة مصرعها حين دهسها قطار في محطة تحت الأرض، وحتى اليوم يقول الوالدان إنهما لا يعرفان سبب وفاة ابنتهما، وإذا ما كانت حادثا أم انتحارا.

وبحسب ما أرودت سكاي نيوز عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الخميس، فإن الوالدين يريدان الدخول إلى الحساب للتأكد من أسباب وفاة ابنتهما عام 2012، وكان عمرها آنذاك 15 عاما.

ويشير الوالدان إلى إن فتح حساب ابنتهما والاطلاع على رسائلها الخاصة قد يساعدهما على معرفة الحقيقة.

وكانت محكمة أدنى نظرت القضية عام 2015، قد حكمت بوجوب حق وصول الوالدين إلى حساب ابنتهما، على اعتبار أن الأمر لا يخترق حقوق الفتاة لكونها قاصرة.

وفي المقابل، دافع موقع فيس بوك عن موقفه الرافض للكشف عن تفاصيل الحساب قائلا إن هذا الأمر سيلحق الضرر بخصوصية مستخدمين آخرين تبادلوا الرسائل مع الفتاة.

وقررت المحكمة في جلستها الأولى في برلين، الخميس، منح الطرفين أسبوعين من أجل التوصل إلى تسوية خارجها، قبل أن تصدر قرارها في الأمر.

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