وصل بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة تاريخية تستغرق يومين.

وكان في استقبال بابا الفاتيكان، فور وصوله إلى المطار، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، وعدد من كبار رجال الكنيسة.

ويستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بابا الفاتيكان، اليوم، بقصر الاتحادية، ويقيم مراسم استقبال رسمية له.

ويتضمن برنامج زيارة البابا فرنسيس، مشاركته في احتفالية تنظم بمناسبة زيارته، يلقي فيها كلمة أمام الحضور.

كما يتضمن البرنامج لقاءً مع الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإلقاءه كلمة أمام المؤتمر العالمي للسلام، الذي تنظمه مشيخة الأزهر.