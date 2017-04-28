 Moheet on google
الجمعة 28 ابريل 2017 02:04 مساءً
روابط سريعة
بابا الفاتيكان يصل القاهرة في زيارة تاريخية
بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يصل القاهرة في زيارة تاريخية

الجمعة، 28 ابريل 2017 02:04 م

وصل بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة تاريخية تستغرق يومين.

وكان في استقبال بابا الفاتيكان، فور وصوله إلى المطار، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، وعدد من كبار رجال الكنيسة.

ويستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بابا الفاتيكان، اليوم، بقصر الاتحادية، ويقيم مراسم استقبال رسمية له.

ويتضمن برنامج زيارة البابا فرنسيس، مشاركته في احتفالية تنظم بمناسبة زيارته، يلقي فيها كلمة أمام الحضور.

كما يتضمن البرنامج لقاءً مع الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإلقاءه كلمة أمام المؤتمر العالمي للسلام، الذي تنظمه مشيخة الأزهر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3