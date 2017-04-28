أعلنت وزارة القوى العاملة، عن فرص العمل المطلوبة داخل البلاد، لراغبي العمل خلال شهري أبريل الجاري ومايو المقبلين، والبالغ عددها نحو 13035 فرصة عمل والوارد إلى الوزارة.

وأعلنت الوزارة، عن تلك الفرص، من خلال النشرة القومية للتشغيل.