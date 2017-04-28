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13 ألف فرصة عمل خلال أبريل ومايو
محمد سعفان وزير القوي العاملة

13 ألف فرصة عمل خلال أبريل ومايو

الجمعة، 28 ابريل 2017 01:54 م

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن فرص العمل المطلوبة داخل البلاد، لراغبي العمل خلال شهري أبريل الجاري ومايو المقبلين، والبالغ عددها نحو 13035 فرصة عمل والوارد إلى الوزارة.

وأعلنت الوزارة، عن تلك الفرص، من خلال النشرة القومية للتشغيل.

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