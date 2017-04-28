 Moheet on google
الجمعة 28 ابريل 2017 02:12 مساءً
روابط سريعة
أرض السلام تستقبل بابا الفاتيكان (تغطية خاصة)
بانر الفاتيكان

أرض السلام تستقبل بابا الفاتيكان (تغطية خاصة)

الجمعة، 28 ابريل 2017 01:57 م

تستقبل مصر اليوم الجمعة فى “زيارة تاريخية” هى الاولى منذ 17 عاما البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ، وتستمر الزيارة لمدة يومين يستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي .. كما يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وتقدم شبكة الاعلام العربية “محيط ” تغطية اخبارية للزيارة على مدار الساعة  

لمتابعة المزيد من أخبار الزيارة (انقر هنا) 

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3