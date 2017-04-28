هاني شاكر: أهالي سيناء يستحقون الدعم والمساعدة

أكد المطرب هاني شاكر أن سيناء وسكانها يستحقون لحظات من السعادة، وسط ما يواجهونه من عمليات إرهابية، وذلك تعليقاً على الحفل المقرر أن يحييه مع المطربة ريهام ...