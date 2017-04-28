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الجمعة 28 ابريل 2017 02:04 مساءً
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أبو هشيمة يعلن عن انطلاق أحدث أعمال «أون»
رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

أبو هشيمة يعلن عن انطلاق أحدث أعمال «أون»

الجمعة، 28 ابريل 2017 02:04 م

أعلن رجل الأعمال ومالك شبكة قنوات “أون”  التلفزيونية أحمد أبو هشيمة عن بدء البث التلفزيوني لأحدث قناة من قنوات الشبكة التلفزيونية وهي قناة “أون دراما” غدا السبت..
وقال أبو هشيمة من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” : “انتظرونا السبت 29/4 .. انطلاق اقوي قناة دراما في الوطن العربي .. عيش الدراما”.

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