تفيد تقديرات أولية من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى يوروستات، بارتفاع التضخم فى منطقة اليورو أكثر من المتوقع ليصل إلى النطاق المستهدف من البنك المركزى الأوروبى، فى حين زاد التضخم الأساسى إلى أعلى مستوياته فى أكثر من ثلاث سنوات.

وقال يوروستات إن التضخم فى الـ19 دولة التى تستخدم اليورو بلغ 1.9%، على أساس سنوى ارتفاعا من 1.5% فى مارس وأقل بقليل فحسب من أعلى مستوى فى أربع سنوات البالغ 2% المسجل فى فبراير.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ التضخم السنوى فى أبريل 1.8% لكن تقديرات صدرت أمس الخميس تظهر طفرات سعرية أقوى من المتوقع فى ألمانيا أعدت الأسواق لرقم أقوى محتمل للمنطقة ككل.

يستهدف البنك المركزى الأوروبى معدل تضخم أقل بقليل من 2% فى المدى المتوسط.

وارتفع معدل التضخم الأساسى، الذى يستثنى أسعار الطاقة والأغذية المصنعة شديدة التقلب ويراقبه البنك المركزى الأوروبى عن كثب، إلى 1.2% على أساس سنوى فى ابريل من 0.8% فى مارس آذار متجاوزا توقعات السوق لتضخم بنسبة 1%.

وبهذا يسجل التضخم الأساسى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2013.