طردت الخطوط البريطانية، راكبين من إحدى رحلاتها،امس، بسبب إلحاحهما على دخول درجة رجال الأعمال، رغم اقتنائهما لتذكرتي الدرجة السياحية فقط.

وتسبب الزوجان البريطانيان، بتأخير لرحلة الطائرة، وهي واحدة من بين ثلاث رحلات تربط مطار غيتويك جنوبي لندن بجامايكا.

وجرى إبعاد الراكبين المزعجين، في قاعدة برتغالية، بعدما كان من المقرر أن تتجه الطائرة من لندن إلى جامايكا، وفق ما نقلت صحيفة “تلجراف”.

وقرر ربان الطائرة، القيام بهبوط في جزيرة تيرسيرا، إثر نزاع بين طاقم الرحلة والزوجين البريطانيين اللذين سيجري الاستماع إليهما من قبل الشرطة.