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الجمعة 28 ابريل 2017 01:58 مساءً
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نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
حنان مطاوع

نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة

الجمعة، 28 ابريل 2017 01:43 م
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تعرضت الفنانة حنان مطاوع إلى حادث سير كبير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسى، ولكنها نجت منها دون التعرض لأى إصابات.

وكتبت حنان عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” :”الف حمد وشكر لك يارب اتكتبلي عمر جديد بعد حادث أمس طلعونا من تحت مقطورة بسبب أن سائق المقطورة ماشي عكسي”.

وتابعت :”شكر خاص للمخرج الصديق رؤوف عبد العزيز لإصراره علي فركشة انهارده هو طاقم الانتاج برغم وصولنا جميعا مكان التصوير.. 1000 حمد لك يارب قدر الله وماشاء فعل”.

من ناحية اخرى تشارك حنان مطاوع فى 3 مسلسلات لشهر رمضان المقبل، وهم “طاقة نور” مع هانى سلامة ، “حلاوة الدنيا” مع هند صبرى وظافر العابدين، و “أوركيديا” بطولة جمال سليمان .

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