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مصادر: رئيس الوزراء يستقبل «بابا الفاتيكان» في المطار
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

مصادر: رئيس الوزراء يستقبل «بابا الفاتيكان» في المطار

الجمعة، 28 ابريل 2017 01:31 م

كشف مصدر بالكنيسة الكاثوليكية، عن أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية تواضروس الثاني، سوف يكونون في استقبال بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، فور وصوله إلى مطار القاهرة.

وكان قد غادر البابا فرنسيس، الفاتيكان، صباح اليوم، متوجها إلي مصر، في زيارة تستغرق يومين.

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