كشف مصدر بالكنيسة الكاثوليكية، عن أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية تواضروس الثاني، سوف يكونون في استقبال بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، فور وصوله إلى مطار القاهرة.

وكان قد غادر البابا فرنسيس، الفاتيكان، صباح اليوم، متوجها إلي مصر، في زيارة تستغرق يومين.