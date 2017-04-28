حرص محمد أبوتريكة نجم الكرة المصرية والنادى الأهلى السابق على تهنئة نبيل معلول المدير الفنى الجديد لمنتخب تونس وزميله فى التحليل الفنى بقنوات “بى إن سبورت ” .

ونشر نبيل معلول خبر توليه مسئولية تدريب المنتخب التونسى عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة قائلا : بمشيئة الله وفضله تم تعييني مدربا لمنتخب تونس في مهمة وطنية نسأل الله التوفيق فيها.

وداعب أبوتريكة نبيل معلول عقب إعلانه توليه مسئولية تدريب نسور قراطاج قائلا : بالتوفيق يا كابتن نبيل بس بعد مباراة منتخب مصر.

وأردف أمير القلوب فى تغريدة أخرى على حسابه الشخصى مهنئا نبيل معلول قائلا : “كل التوفيق للكابتن نبيل معلول، شخصية محترمة جدًا، ومدرّب صاحب فكر على أعلى مستوى”.

ويقع منتخب مصر مع نظيره التونسى فى مجموعة واحدة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2019 ومن المنتظر أن يلتقى المنتخبان فى ضربة البداية 9 يونيو المقبل بتونس ضمن مجموعة تضم الى جوارهما النيجر وسوزيلاند .