وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية.

واقتحمت قوات الأمن، على مدار شهر، عدداً من البؤر الإجرامية بالمحافظات، حيث داهمت أوكار أباطرة الكيف وتجار الصنف، وضبطت 5871 قضية مخدرات.

ولاحقت أجهزة الأمن بإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، التشكيلات العصابية، وضبطت 121 تشكيلا عصابيا ضموا 369 متهما ارتكبوا 446 حادث سرقة متنوعة.

وداهمت قوات الأمن مدعومة بالمجموعات القتالية، مخازن السيارات والدراجات البخارية المسروقة بالمناطق الجبلية، وأعادت 177 سيارة و78 دراجة بخارية مسروقة.

وأعادت أجهزة الأمن 202 هارب من السجون والأقسام لزنازينهم، وضبطت 261 متهما، لارتكابهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

كما ضبطت أجهزة الأمن 132 قضية فى مجال ضبط قضايا الاتجار فى الألعاب النارية، ضُبط خلالها “34 طبنجة صوت و22396 طلقة لذات العيار- 16941179 وحدة ألعاب نارية مختلفة الأنواع”.

وتم ضبط 42 محكوما عليهم بالإعدام، و1320 محكوما عليهم بالسجن المؤبد، فضلاً عن ضبط 1786 قضية مصنفات متنوعة، و177 قضية أموال عامة متنوعة، و76970 مخالفة مرافق متنوعة، و24041 قضية تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود واستمرار الحملات.​