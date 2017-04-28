أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة بتسعي للبحث عن موارد لتمويل المشروعات بعيدة عن موازنة الدولة، مشيرا إلى أن أغلب مشروعات الإسكان الاجتماعي المدن الجديدة بيتم تمويلها من هيئة المجتمعات العمرانية جديدة وهي هيئة ذاتية التمويل من خلال بيع الأراضي.

وأعلن يونس من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدأت في توفير فائض مالي من ميزانياتها لتمويل مشاريع أخرى مثل تطوير المناطق العشوائية.

وأشار إلى أن الوزارة استطاعت الانتهاء من 212 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي بمختلف المحافظات، مؤكدا أن محافظات الصعيد بها فائض وحدات، حيث سيتم بحث منح الشقق للمواطنين بدون حجز.