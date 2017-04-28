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الرئيس اللبناني السابق: السعودية دعمتنا بـ100 مليون دولار
ميشال سليمان

الرئيس اللبناني السابق: السعودية دعمتنا بـ100 مليون دولار

الجمعة، 28 ابريل 2017 01:17 م

قال الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، إن أسوأ ما يمكن أن يحدث في بلد هو الاشتباك والحرب الأهلية، منوهًا إلى أن قراره كان متابعة المعركة ضد الإرهاب للنهاية، وكان مدعوما من الحكومة.

وأضاف سليمان، في حواره اليوم الجمعة، عبر فضائية “روتانا خليجية، أن الشرق تكال فيه الاتهامات دون حساب، ولا دليل على أن السعودية وراء تشكيل حزب فتح الإسلام الإرهابي، معلقًا: “السعودية دعمتنا في معركة محاربة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار”.

وأوضح أنه حتى الآن لم يتخذ القرار بنزع السلاح من داخل المخيمات الفلسطينية الموجودة على الحدود اللبنانية، مؤكدًا أنه ليس لدى لبنان ما يكفي لإيواء اللاجئين الفلسطينيين، واليوم هم أمام أزمة أخرى مع اللاجئين السوريين.

وعن القضية الفلسطينية قال: أفضل حل للأزمة الفلسطينية هو المبادرة التي طرحها الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود”.

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