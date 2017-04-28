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قلته: الخلاف بين «الأرذثوكس» و«الكاثوليك» ليس عقائدياً
الانبا يوحنا قلتا
الانبا يوحنا قلتا

قلته: الخلاف بين «الأرذثوكس» و«الكاثوليك» ليس عقائدياً

الجمعة، 28 ابريل 2017 01:16 م

أكد الأنبا يوحنا قلته النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية، أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان شخصيته تتسم بالنشاط والحيوية والحماس على الرغم من بلوغه الثمانين في ديسمبر الماضي.
وأشار قلته من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن بابا الفاتيكان ينتمي إلى الفقراء والبسطاء والضعفاء حيث نشأ في الارجنتين التي تعتبر أحد دول العالم الثالث والتي يشعر بانتمائه لهم، موضحا أنه تربى بمدرسة “الجزويت” الكاثوليكية المعروفة عالميا وهي تضم أكثر من 20 ألف راهب.
وأوضح أنه أتخذ مبدأين أساسيا وهما أن تكون العلاقات الإنسانية “لا عنف” والتعايش من خلال الحوار والسلم، والمبدأ الثاني وهو أن خيرات الكرة الأرضية ليست حكرا على أحد.
وأضاف أن الخلاف بين العقيدتين “الارذثوكسية” و”الكاثوليكي” حضاري وثقافي وليس عقائدي.

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