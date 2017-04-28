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إنتر ميلان يرصد 60 مليون يورو لضم صلاح ومانولاس
محمد صلاح - روما

إنتر ميلان يرصد 60 مليون يورو لضم صلاح ومانولاس

الجمعة، 28 ابريل 2017 01:19 م
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يخطط نادى إنتر ميلان الإيطالى، لضم محمد صلاح وكوستاس مانولاس ثنائى روما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالى، أن نادى إنتر ميلان رصد 60 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح نجم منتخب مصر وكوستاس مانولاس المدافع اليونانى الصيف المقبل، حيث تستعد إدارة “النيراتزورى” لفتح خزائنها لتدعيم صفوف الفريق بالعديد من اللاعبين المميزين من أجل المنافسة على حصد الألقاب فى الموسم الجديد.

ودخل محمد صلاح دائرة اهتمامات نادى إنتر ميلان منذ فترة ليست بالقصيرة، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها “الفرعون المصرى” مع روما الموسم الحالى.

وكشفت تقارير إعلامية إيطالية فى وقت سابق، أن صفقة تعاقد إنتر ميلان مع محمد صلاح ستكلف خزينة “النيراتزورى” نحو 40 مليون يورو.

يذكر أن محمد صلاح سجل 13 هدفًا فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإيطالى “الكالتشيو” قبل مواجهة لاتسيو بعد غد الإحد بملعب “الاولمبيكو” فى “ديربى العاصمة”.

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