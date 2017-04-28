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16 مايو.. بيع استديوهات «دريم» لسداد ديون مستحقة لـ«ماسبيرو»
ماسبيرو‎

16 مايو.. بيع استديوهات «دريم» لسداد ديون مستحقة لـ«ماسبيرو»

الجمعة، 28 ابريل 2017 01:09 م
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تلقت الشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو”، إخطارًا بتحديد يوم 16 مايو المقبل موعدًا لعقد جلسة بيع محتويات استديوهات دريم الصادر حكم نهائي بالحجز عليها لصالح الهيئة الوطنية للإعلام بحسب ما نشره موقع فيتو .

ويأتي ذلك بسبب عدم سداد المحطة مديونية تصل لنحو 3 ملايين جنيه نظير أعمال هندسية ومواد تعاقدت عليها مع ماسبيرو في وقت سابق ، ولم تفِ بدفع قيمتها، ما دعا مسئولي الشئون القانونية برئاسة أحمد طه إلى مقاضاتها، والحصول على تلك الأحكام.

يشار إلى أن القضية يتابعها في ماسبيرو أنور قطب مدير عام القضايا الجنائية والمدنية منذ عام 2011، ونجح في الحصول على أحكام نهائية بالحجز على استديوهات المحطة العام الحالي.

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