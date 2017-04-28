إحباط «هجوم إرهابي» على كمين شرطة في العريش

أحبطت قوات الأمن المصرية، اليوم الجمعة، هجوماً مسلحاً، على كمين “البوابة”، بمدخل مدينة العريش، في محافظة شمال سيناء.

وهاجم المسلحون الإرهابيون، الكمين، قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن؛ وتجبرهم على الهروب.

وأسفر الهجوم عن إصابة مجند شرطة “أيمن عبد الكريم بكري”، 21 عاماً، بطلق ناري في الساق البسرى.