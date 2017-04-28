عاد بحارة سفينة الاستطلاع الروسية “ليمان” التي غرقت قرب مضيق البوسفور، إلى روسيا على متن طائرة نقل عسكرية.

وذكرت قناة “روسيا اليوم”، اليوم الجمعة، أن السفينة تتبع أسطول البحر الأسود الروسي، وعاد البحارة إلى مدينة سيفاستوفول في القرم، التي تقع فيها القاعدة الأساسية للأسطول.

وكان خفر السواحل التركي، قد تمكن من إنقاذ البحارة الروس الـ78 من السفينة بعد اصطدامها بسفينة تجارية على بعد قرابة 40 كيلومترا من مضيق البوسفور. وتسبب الحادث بفجوة في الجزء الغاطس من السفينة، ما أدى إلى غرقها بعد مرور ساعات عدة على وقوع الكارثة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن لا أحد من العسكريين الروس أصيب بأذى جراء الحادث.

وتؤكد مصادر عسكرية أن السفينة موجودة في القاع قرب الساحل، ولذلك توجد هناك فرص جيدة لرفعها إلى السطح مرة أخرى.