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الجمعة 28 ابريل 2017 12:32 مساءً
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راعي كنيسة مارجرجس: زيارة «بابا الفاتيكان» بركة ونعمة
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

راعي كنيسة مارجرجس: زيارة «بابا الفاتيكان» بركة ونعمة

الجمعة، 28 ابريل 2017 12:32 م

قال القمص صليب متى ساويرس، راعي كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا: إن زيارة بابا الفاتيكان لمصر تأتي بعد أحداث دامية، وهذه الزيارة تؤكد أن مصر آمنة ودولة محورية في المنطقة ورسالة سلام للعالم أجمع.

وأضاف، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن الزيارة ستكون فيها بركة ونعمة، مُعربًا عن شكره للبابا على الزيارة، لافتًا إلى أن البابا سيلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، وستكون هذه اللقاءات مثمرة.

وأوضح أن الإرهاب ليس تنظيمات فقط، لكن هناك دولًا تدعمه، ومن الضروري مواجهة هذه الدول.

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