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الجمعة 28 ابريل 2017 12:33 مساءً
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راكب بمطار القاهرة يحاول تهريب 2.5 كيلو أحجار كريمة
مطار القاهرة

راكب بمطار القاهرة يحاول تهريب 2.5 كيلو أحجار كريمة

الجمعة، 28 ابريل 2017 12:33 م

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب كمية من الأحجار الكريمة لدى إنهاء اجراءات وصوله من الأراضى العربية السعودية.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط السعودية رقم 307 القادمة من جدة، اشتبه إيهاب عميرة مأمور الجمرك، فى راكب مصرى، وطلب منه فتح إحدى الحقائب، وعثر خالد محمود محمد زايد مأمور الجمرك، على عدد من الأظرف الورقية بين طيات الملابس، وبفضها بمعرفة هاشم مصطفى مدير الحركة، تبين وجود كمية كبيرة من الأحجار مختلفة الألوان بإجمالى 2.5 كجم من الأحجار الكريمة.

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