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الجمعة 28 ابريل 2017 12:34 مساءً
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مقتل 17 «جندياً تركياً» في اشتباكات بالحدود السورية
الجيش التركي

مقتل 17 «جندياً تركياً» في اشتباكات بالحدود السورية

الجمعة، 28 ابريل 2017 12:32 م

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية فى سوريا عن مقتل 17 جنديا تركيا فى المعارك الدائرة على عفرين قرب الحدود السورية التركية ،حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن وكالة “فرات” الكردية.

وأعلنت مصادر فى وحدات حماية الشعب الكردية أن 17 جنديا قتلوا وأصيب 3 آخرون، كما تم تدمير مدرعة تابعة للجيش التركى، وذلك فى معارك قريبة من مدينة عفرين.

وفى وقت سابق، أعلنت القوات الكردية عن تدمير دبابة ومدرعة وسيارة مزودة برادار بالقرب من مدينة تل أبيض.

كما أعلن الجيش التركى فى وقت سابق، القضاء على نحو 70 مسلحا فى الغارات الجوية التى شنتها المقاتلات التركية، على جبل سنجار شمال العراق وجبل قره تشوك، شمال سوريا.

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