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الجمعة 28 ابريل 2017 12:32 مساءً
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فتح الصالة الرئاسية استعداداً لاستقبال بابا الفاتيكان
مطار القاهرة‎

فتح الصالة الرئاسية استعداداً لاستقبال بابا الفاتيكان

الجمعة، 28 ابريل 2017 12:31 م

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الصالة الرئاسية، استعدادا لوصول البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بعد ظهر اليوم الجمعة، فى زيارته التاريخية للقاهرة والتى تستمر يومين. 

وانتظمت الخدمات الأمنية فى الطرق المؤدية من وإلى المطار، ومشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المعادن، إضافة إلى تمشيط موقف السيارات، وسط إجراءات أمنية مشددة ،كما انتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة على مداخل ومخارج المطار، وتم الدفع بأعداد زيادة من ضباط وأفراد المباحث الجنائية أمام استراحة رئاسة الجمهورية، وأمام صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم “1” المعروف بالمطار القديم.

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