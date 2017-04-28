جمال أسعد: بابا الفاتيكان أكد معلومتين هامتينالجمعة، 28 ابريل 2017 12:19 م
قال جمال أسعد المفكر السياسي: إن زيارة البابا فرنسيس الأول بابا دولة الفاتيكان إلى مصر لها عدة دلائل، وتعتبر تاريخية وغير مسبوقة، خاصة أن البابا رئيس روحي لأكبر طائفة دينية العالم، وتأتي الزيارة في ظروف غير طبيعية من حيث مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي، فالإرهاب يطال كل دول العالم دون استثناء، خاصة بعد استهداف كنيستي طنطا والإسكندرية.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الجمعة، أن إصرار البابا على زيارة مصر في ظل التهديدات يؤكد أن مصر تواجة الإرهاب نيابة عن العالم وأن مصر هي بلد السلام لأنها الأرض التي استقبلت كل الأنبياء، والبابا أكد أنه لا بد من عدم ربط ما يحدث في العالم من إرهاب بالإسلام، لأن الإسلام بريء من الإرهاب.
-
الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT
-
الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة
يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة ...Fri, 28 Apr 2017 07:56:23 GMT
-
الخارجية ترد على تقييم برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر ...
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT
-
كوريا الشمالية تنشر لقطات محاكاة لهجمات صاروخية على البيت الأبيض
نشر موقع كورى شمالى اليوم الخميس، لقطات لمحاكاة هجمات صاروخية تشنها على البيت الأبيض الأمريكى وحاملات طائرات أمريكية فى ظل التوترات بسبب برامجها الصاروخية ...Thu, 27 Apr 2017 13:03:40 GMT
-
هاني شاكر: أهالي سيناء يستحقون الدعم والمساعدة
أكد المطرب هاني شاكر أن سيناء وسكانها يستحقون لحظات من السعادة، وسط ما يواجهونه من عمليات إرهابية، وذلك تعليقاً على الحفل المقرر أن يحييه مع المطربة ريهام ...Thu, 27 Apr 2017 08:46:23 GMT
-
رسميا.. الأمن يخطر الأهلى بإقامة مبارياته ببطولة أفريقيا فى برج العرب
تلقى النادى الأهلى خطاباً رسمياً منذ ساعات قليلة من اتحاد الكرة أكد فيه الأخير فيه أن الجهات الأمنية رفضت إقامة مباريات الأحمر ببطولة أفريقيا على ملعب السلام، ...Thu, 27 Apr 2017 11:25:33 GMT
-
تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن «مرتضى منصور»
رفضت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار ...Thu, 27 Apr 2017 10:57:03 GMT
-
رسميا .. رئيس الكاف يعتمد لوائح بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية
اعتمد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ” الكاف ” اللوائح الخاصة ببطولتى دورى الأبطال والكونفيدرالية الأفريقية بشكل رسمى عقب اجتماعه صباح اليوم باللجان ...Thu, 27 Apr 2017 11:06:30 GMT
-
السيسي لـ«الجيش»: رفع الاستعداد القتالي
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، بصحبة عدد من الشباب، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والشباب، والإسكان، ...Thu, 27 Apr 2017 10:39:55 GMT