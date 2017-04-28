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جمال أسعد: بابا الفاتيكان أكد معلومتين هامتين
جمال اسعد

جمال أسعد: بابا الفاتيكان أكد معلومتين هامتين

الجمعة، 28 ابريل 2017 12:19 م

قال جمال أسعد المفكر السياسي: إن زيارة البابا فرنسيس الأول بابا دولة الفاتيكان إلى مصر لها عدة دلائل، وتعتبر تاريخية وغير مسبوقة، خاصة أن البابا رئيس روحي لأكبر طائفة دينية العالم، وتأتي الزيارة في ظروف غير طبيعية من حيث مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي، فالإرهاب يطال كل دول العالم دون استثناء، خاصة بعد استهداف كنيستي طنطا والإسكندرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الجمعة، أن إصرار البابا على زيارة مصر في ظل التهديدات يؤكد أن مصر تواجة الإرهاب نيابة عن العالم وأن مصر هي بلد السلام لأنها الأرض التي استقبلت كل الأنبياء، والبابا أكد أنه لا بد من عدم ربط ما يحدث في العالم من إرهاب بالإسلام، لأن الإسلام بريء من الإرهاب.

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