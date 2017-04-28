أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الطريق لإعادة الأمان إلى سوريا هو إيقاف دعم الإرهابيين من الخارج والمصالحة بين كل السوريين.

وأوضح الأسد خلال لقاء مع قناة “تيليسور” الفنزويلية، “إيقاف دعم الإرهابيين من الخارج والمصالحة بين كل السوريين هي الطريق لإعادة الأمان إلى سوريا”.

وتطرق الأسد خلال حواره، إلى أزمة الأسلحة الكيميائية وهجوم خان شيخون في 4 أبريل الجاري، موضحا أن الهدف من كل الادعاءات الأمريكية والغربية بشأن الأسلحة الكيميائية هو دعم الإرهابيين في سوريا، مشيرا إلى أنه من مواصفات السياسيين الأمريكيين أن يكذبوا في كل يوم ولا يقولوا أشياء تعكس الواقع والحقائق على الأرض”، مضيفًا أن “الروايات الغربية دائما مليئة بالأكاذيب عبر تاريخها”.

ولفت الأسد إلى أن “الولايات حاولت عدة مرات هي وحلفاؤها أن يستخدموا مجلس الأمن من أجل شرعنة دور الإرهابيين في سوريا، ومن أجل شرعنة دورهم في التدخل في سوريا غير القانوني والعدواني”.

وأشار الأسد إلى أن “التسامح ضروري لحل أي حرب ونحن نسير بهذا الخط”.