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السيسي يصدر «أمراً هاماً» لتأمين بابا الفاتيكان
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السيسي يصدر «أمراً هاماً» لتأمين بابا الفاتيكان

الجمعة، 28 ابريل 2017 12:12 م

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القوات المسلحة، باتخاذ كافة الإجراءات، للتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية؛ لإتخاذ جميع التدابير والإجراءات الأمنية، لتأمين الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان، البابا فرنسيس.

وبدأت عناصر القوات المسلحة، في رفع درجة الاستعداد والانتشار؛ لمعاونة أجهزة وزارة الداخلية، لتأمين زيارة قداسة البابا، وتنفيذ الكمائن والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة، مع إحكام السيطرة الأمنية الكاملة على الطرق والمحاور الرئيسية، باستخدام أحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة.

يأتي ذلك، بهدف تهيئة المناخ الملائم للأمن والاستقرار، خلال الأنشطة والفعاليات، التي من المقرر أن يشارك بها قداسة البابا،

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