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الجمعة 28 ابريل 2017 12:29 مساءً
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هذا ما يفعله الإعلام الدولي بمصر!
د عبد الله النجار أحد أساتذة الأزهر وعلمائه

هذا ما يفعله الإعلام الدولي بمصر!

الجمعة، 28 ابريل 2017 11:57 م

أكد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن أبواق الإعلام الدولي، لها هدف من خلق جو يوحي بعدم وجود سلام داخل مصر، موضحًا أن هناك مساواة بين المسلمين والمسيحيين بالدولة، ولكن المشكلة تكمن في العمليات الإرهابية ضد الأقباط، والتي لا يمكن وصفها بأنها تنتمي بأي شكل لهذا البلد.

أضاف “النجار” - في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على فضائية “دريم”، اليوم الجمعة - أن الإرهابيين هم مجموعة من الخونة للبلاد ويرتكبون جرائم بشعة تنفيذا لمخططات يتم دفع مقابل لها، مشيرًا إلى أنها عمليات استشهادية من وجهة الإرهابي فقط، وليس أي طرف آخر بالمجتمع.

تابع أن الأزهر الشريف، يرحب كثيرًا بزيارة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الأول، معلقا: “مصر بالفعل هي بلد السلام”.

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