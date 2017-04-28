 Moheet on google
الجمعة 28 ابريل 2017 12:41 مساءً
روابط سريعة
مصر تستقبل 79 إعلامياً من الفاتيكان لتغطية زيارة البابا
مطار القاهرة‎

مصر تستقبل 79 إعلامياً من الفاتيكان لتغطية زيارة البابا

الجمعة، 28 ابريل 2017 11:53 م

استقبل مطار القاهرة اليوم الجمعة 79 إعلاميا من المعتمدين لدى دولة الفاتيكان قادمين بطائرة خاصة من روما فى زيارة لمصر لتغطية زيارة البابا “فرنسيس” لمصر والذى يصل فى الثانية بعد ظهر اليوم.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة : تم الإشراف على إستقبال ودخول الوفد الإعلامى الكبير المرافق للبابا بالتعاون بين الهيئة العامة للإستعلامات ورئاسة الجمهورية بمصر حيث تم إعداد فريق عمل للإفراج عن الأجهزة والمعدات الخاصة بالتصوير والبث الفضائى والإذاعى التى إصطحبها الوفد الإعلامى الكبير من أجل تغطية زيارة البابا فرانسيس لمصر وإستخراج التصاريح اللازمة للوفد من أجل تسهيل تحركه ومرافقة البابا خلال فعاليات الزيارة.

يذكر أن سلطات مطار القاهرة أعلنت حالة الطوارىء كما تم وضع أعلام دولة الفاتيكان وصور البابا على أعمدة التشريفات القريبة من إستراحة رئاسة الجمهورية وعلى أعمدة الإنارة بإمتداد الطرق التى سيمر منها موكب البابا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3