استقبل مطار القاهرة اليوم الجمعة 79 إعلاميا من المعتمدين لدى دولة الفاتيكان قادمين بطائرة خاصة من روما فى زيارة لمصر لتغطية زيارة البابا “فرنسيس” لمصر والذى يصل فى الثانية بعد ظهر اليوم.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة : تم الإشراف على إستقبال ودخول الوفد الإعلامى الكبير المرافق للبابا بالتعاون بين الهيئة العامة للإستعلامات ورئاسة الجمهورية بمصر حيث تم إعداد فريق عمل للإفراج عن الأجهزة والمعدات الخاصة بالتصوير والبث الفضائى والإذاعى التى إصطحبها الوفد الإعلامى الكبير من أجل تغطية زيارة البابا فرانسيس لمصر وإستخراج التصاريح اللازمة للوفد من أجل تسهيل تحركه ومرافقة البابا خلال فعاليات الزيارة.

يذكر أن سلطات مطار القاهرة أعلنت حالة الطوارىء كما تم وضع أعلام دولة الفاتيكان وصور البابا على أعمدة التشريفات القريبة من إستراحة رئاسة الجمهورية وعلى أعمدة الإنارة بإمتداد الطرق التى سيمر منها موكب البابا.